Ceren KÜP / İSTANBUL, (DHA)- BEYKOZ'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 402 adet sikke ve obje ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir iş yerine düzenlenen operasyonda şüpheli A.M.S. (57) gözaltına alındı.

402 PARÇA ESERE EL KONULDU

İş yerinde yapılan aramalarda Helenistik Dönem, Yunan, Roma ve Bizans imparatorlukları ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 402 sikke ve obje ele geçirildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen 402 parça eser niteliğindeki materyale, ilgili mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu. Operasyon kapsamında şüpheli A.M.S. gözaltına alındı. (DHA)