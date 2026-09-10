Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de başından silahla vurulan Yağmur Çoban'ın (17) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan sevgilisi Fehmi Demirkollu (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 19 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Yağmur Çoban ile sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada Çoban, Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vuruldu. Fehmi Demirkollu'nun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yağmur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fehmi Demirkollu, sevgilisi Çoban'ın kendisine ait ruhsatsız tabancayı alarak araçtan indikten sonra intihar ettiğini söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı genişletmesinin ardından Fehmi Demirkollu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, ölen Çoban'ın annesinin olaydan önce yaşananlara ilişkin beyanı, maktule ile şüpheli arasındaki mesaj kayıtları, eylemde kullanılan silahın şüpheliye ait ruhsatsız silah oluşu, maktulenin 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmayı bilmesinin mümkün olmadığı hususları da bir arada değerlendirildiğinde ve şüphelinin maktuleyi sürekli surette tehdit ettiği de dikkate alındığında; şüphelinin savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapılarak, kıskançlık neticesinde Çoban'ı öldürdüğü ve olaya intihar intibası verdiği değerlendirilerek, Fehmi Demirkollu'nun 'Kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar eden ve suçsuz olduğunu öne süren sanık Demirkollu, 'Suç işlemedim. Masumum. Öncelikle tahliyemi ardından da beraatimi istiyorum' dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Tuba Yağmur ise, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

SAVCI MÜTALASINI YİNELEDİ

Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanık Demirkollu'nun 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Fehmi Demirkollu'yu, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. (DHA)