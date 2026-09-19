ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de bulunan 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan komandoların, Somalili misafir askeri personel ile birlikte Erciyes Dağı'na tırmandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Yuva yaptık göklere baş döndüren yerlere. 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığımızın kahraman komandoları, Somalili misafir askeri personel ile birlikte Zincidere bölgesinden Erciyes Dağı'na taktik intikal gerçekleştirdi. Tekir Yaylası'nda ordugah teşkil eden birliklerimiz; 'Pusu ve Pusuya Karşı Koyma', 'Mağara ve Sığınak Araması' ile 'Uçangöz' eğitimleri icra etti. Eğitimlerle eş zamanlı olarak bir komando kolumuz, güzergah keşfi maksadıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandı' ifadeleri yer aldı. (DHA)