ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşeceğini açıkladı.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Mavi Vatan'da Denizkurdu zamanı. Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı; 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla 20-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. Mavi Vatan'ın her köşesinde; güçlü, kararlı ve daima hazırız' denildi. (DHA)

Kaynak: DHA