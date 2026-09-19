ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşeceğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Mavi Vatan'da Denizkurdu zamanı. Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı; 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla 20-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. Mavi Vatan'ın her köşesinde; güçlü, kararlı ve daima hazırız' denildi. (DHA)