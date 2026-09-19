ANKARA, (DHA)- ANKARA Valisi Yakup Canbolat, Atatürk'e 'Gazilik' ünvanının verilişinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, il protokolü ve gazilerle ile beraber Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Canbolat'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Canbolat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, deftere şunları yazdı:

'Aziz Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, milletimizin minnet ve şükran duygularını ifade etmek üzere huzurunuzdayız. Bu toprakları vatan kılmak ve bağımsızlığımızı korumak için canını ortaya koyan gazilerimiz, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlık, vatan sevgisinin en anlamlı örneklerindendir. Bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyorsak, bunu başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden kahramanlarımıza borçluyuz. İstiklal Mücadelesi'nin Başkomutanı olarak taşıdığınız 'Gazi' ünvanı, milletimizin size duyduğu güvenin ve şükranın da bir ifadesidir. Bu anlamlı ünvan, aynı zamanda vatan uğruna mücadele eden bütün gazilerimizin ortak onurudur. Bizlere düşen en önemli görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu emanete sahip çıkmak; birlik ve beraberliğimizi koruyarak Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşımaktır. Vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı günde, başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere vatanımız uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum. Ruhunuz şad olsun.' (DHA)