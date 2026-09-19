ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanlığı tarafından hazırlanan, 'Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs' kitabı yayımlandı.

İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 'Başkanlığımız tarafından, çok partili siyasi hayata geçişin ardından yaşanan ilk askeri müdahale olan 27 Mayıs 1960 darbesinin ve sonrasındaki Yassıada yargılamalarının tarihi seyrini gözler önüne seren 'Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs' isimli bir eser yayımlandı. Türkiye'nin siyasi ve hukuki dönüşüm sürecinde derin izler bırakan dönemi, tarihi fotoğraflar eşliğinde mercek altına alan eser, Türkiye'nin yakın tarihine dair önemli bir tarihsel kesite ışık tutarak araştırmacılar ve okurlar için kalıcı bir kaynak sunmayı amaçlıyor' denildi.

Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nin ulusal bellek niteliğindeki zengin kaynaklarından titizlikle derlenen albüm kitabın, görsel dokümantasyon açısından büyük bir önem taşıdığı belirtilerek, 'Kitap içeriğinde, daha önce kamuoyunun bilgisine sunulmuş tarihi fotoğrafların yanı sıra ilk kez bu çalışma vesilesiyle gün yüzüne çıkarılan ve dönemin görsel hafızasını tamamlayan nitelikli arşiv belgeleri de ilk defa okuyucuyla buluşuyor. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın hukuk dışı yargılanma süreçlerinden idamla sonuçlanan kararlara kadar Yassıada'da yaşanan tarihi olaylar, dönemin atmosferini ve yaşanan gelişmeleri genel hatlarıyla yansıtan çeşitli görseller eşliğinde okuyucuya aktarılıyor. Yakın tarih araştırmacıları, siyaset bilimciler ve kitapseverler için önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde olan 'Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs' kitabı, Yassıada yargılamalarının bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. Türkiye'nin kurumsal hafızasına kazandırılan bu nadide yayın okurların ve akademik camianın istifadesine sunuldu' ifadelerine yer verildi. (DHA)