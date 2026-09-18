Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ, (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Akıllı Zirai Mücadele Projesi' ile kent tarımında dijital dönüşüm başladı. Yapay zeka, İHA ve drone teknolojilerinin kullanıldığı projeyle çiftçinin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) desteğiyle yürütülen proje kapsamında ilk uygulama pilot bölge seçilen Kandıra ilçesinde gerçekleştirildi. Selimköy Mahallesi'nde sahaya inen ekipler, multispektral görüntüleme teknolojisine sahip drone ve İHA'lar ile tarım arazilerini havadan tarayarak bitki sağlığına ilişkin hassas veriler topladı. İlk etapta 5 bin dekarlık alanda yürütülecek çalışmaların ardından sistemin Kocaeli genelindeki tüm tarım arazilerine yaygınlaştırılacağı bildirildi.

GİRDİ MALİYETLERİNE NOKTA ATIŞI ÇÖZÜM

Proje ile tarımsal üretimde en büyük gider kalemlerini oluşturan ilaç, gübre, yakıt ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Tarlanın tamamına aynı oran ve miktarda müdahale etmek yerine, havadan alınan görüntülerle sadece sorunlu bölgeler tespit edilecek. Bu sayede sadece ihtiyaç duyulan alana, doğru zamanda ve gerekli miktarda müdahale yapılarak gereksiz gübre ve pestisit kullanımının önüne geçilecek. Uygulama aynı zamanda toprak ve su kaynaklarının korunmasına da katkı sunacak.

ÇİFTÇİYE 7 GÜN 24 SAAT DİJİTAL DANIŞMANLIK

Tarım alanlarına yerleştirilecek akıllı zararlı tuzakları ve erken uyarı sistemleri sayesinde hastalık ve zararlı riski henüz yayılmadan dijital ortamda takip edilecek. Üreticilerin hizmetine sunulacak mobil uygulama ve yapay zekâ destekli chatbot altyapısıyla çiftçiler, kendi parsellerine ilişkin analizlere cep telefonlarından erişebilecek ve 7 gün 24 saat dijital danışmanlık hizmeti alabilecek. (DHA)