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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde U.T.'nin, beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek 12 farklı kişiyi toplam 300 bin TL dolandırdığı belirledi. Polis ekipleri tarafından takibe alınan U.T., Gebze'de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen U.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek 12 kişiyi toplam 300 bin TL dolandırdığı iddia edilen U.T., Gebze'de yakalanıp, tutuklandı.

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