Emir Abdurrahman BULUT/KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği liderler görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, 1 saat süren görüşmenin ana konularının Güven Artırıcı Önlemler ve metodoloji olduğunu belirterek, bir sonraki görüşmenin 17 Eylül Perşembe günü ara bölgede yapılacağını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği liderler görüşmesi sonrasında yazılı açıklama yaptı. Erhürman, 1 saat süren görüşmenin ana konularının Güven Artırıcı Önlemler ile metodoloji olduğunu kaydetti. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren Erhürman, 'Görüşmenin önemli bir kısmında yeni Güven Artırıcı önlemler üzerinde uzlaşmaya varamazken, var olan güveni dahi aşındıran dış ve iç girişimler ile ilgili görüşlerimizi aktardık. Süreci ileriye taşımak istiyorsak, Sayın Guterres'in sözünü ettiği 'elverişli iklim'in (conducive climate) oluşturulmasının önemli olduğunu, bunun için de hem yeni güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi, hem de güven zedeleyen girişimlerden uzak durulması gerektiğini vurguladık' ifadelerini kullandı.

Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in rahatsızlığı nedeniyle BM Genel Kurulu öncesinde adada bulunamayacağını aktardı. Bir sonraki görüşmenin muhtemelen bir hafta kadar sonra Holguin'in yokluğunda gerçekleşeceğini belirten Erhürman, liderlerin 17 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de ara bölgede bir araya geleceğini açıkladı.