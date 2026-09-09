Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattı açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Adliyeden başlayıp Şehir Hastanesi'ne kadar gelecek 1,4 kilometrelik tramvay hattımızın bugün itibarıyla fiilen açılışını gerçekleştirmiş olacağız' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1.4 kilometrelik Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattının açılışı için tören düzenlendi. Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, beraberindeki heyetle, tören alanına tramvayla geldi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni hattın Şehir Hastanesi'ne ulaşımda önemli kolaylık sağlayacağını belirtti.

Altay, 'Adliyeden başlayıp Şehir Hastanesi'ne kadar gelecek 1,4 kilometrelik tramvay hattımızın bugün itibarıyla fiilen açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle bölge esnafımızın uzun süredir beklediği, Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlarımızın aktarma yaparak gelmek zorunda olduğu bir işi neticelendirdik' dedi.

TOPLAM BEDELİ 20 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Altay, hattın devamının toplam 21.1 kilometre olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Toplam bedeli 20 milyarın üzerinde olan bu çalışma tamamlandığında Stadyumdan başlayıp Şehir Hastanesi ve Adliye'ye kadar kesintisiz 21.1 kilometre yeni bir raylı sistem hattını şehrimize kazandırmış olacağız. Tabii Bakanlığımızla yaptığımız işler bununla sınırlı değil. Özellikle Ahmet Özcan Caddesi, Şehir Caddesi, Sivas Ali Kemal Caddesi, Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde Çevre yolundan başlayarak Konya içine 19 kilometrelik bir raylı sistemle ilgili son aşamaya geldik. İnşallah yakında Genel Müdürümüz Konya'ya yeni müjdeler verecek ve oradaki imalatlarımıza da bir an önce başlamayı hedefliyoruz.'