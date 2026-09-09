İSVEÇ, (DHA) - İSVEÇ hükümeti, göçmenlerin gönüllü geri dönüşünü teşvik etmek amacıyla kişi başı 37 bin dolarlık mali destek uygulamasını başlattı.

İsveç sağ koalisyon hükümeti, bu ay yapılacak genel seçimler öncesinde göçü azaltma politikası kapsamında, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen ve gönüllü olarak İsveç'i terk etmeyi kabul eden yabancılara kişi başı yaklaşık 37 bin dolar (350 bin İsveç kronu) ödeme yapmaya başladı.

10,6 milyon nüfuslu ve yaklaşık 2 milyon yabancı kökenlinin yaşadığı ülkede, şu ana kadar yalnızca 171 kişinin bu parayı alarak ayrılmayı kabul ettiği bildirildi.

'GÖÇ VE VATANDAŞLIK ŞARTLARI ZORLAŞTIRILDI'

Hükümet geri dönüş teşvikinin yanı sıra göçmenlere yönelik kalıcı oturum izni uygulamasını kaldırarak izinlerin her üç yılda bir yenilenmesi şartını getirdi. Ağustos ayında ilk kez zorunlu vatandaşlık sınavı başlatılırken, Göç Bakanı Johan Forssell vatandaşlığın hem haklar hem de sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, İsveç hakkında bilgi sahibi olmadan vatandaş olunmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Muhalefet, sivil toplum örgütleri ve göçmen temsilcileri ise teşvikin ayrımcılığı körüklediğini ve göçmenlerin büyük çoğunluğunun ülkeyi terk etmek istemediğini belirtti.