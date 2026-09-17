Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 'Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini temsil ediyorum. Diplomasiden ve diyalogdan kaçmayacağız' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ara bölgedeki görüşmesinin ardından değerlendirmede bulundu. Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarında 'daha yapılacak çok iş olduğu' ve 'geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiği' yönündeki vurguların önem taşıdığını bildirdi.

Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından, yeni bir 5+1 toplantısının yapılabilmesi için gerekli koşulların henüz oluşmadığını söyleyen Erhürman, 'Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini temsil ediyorum. Diplomasiden ve diyalogdan kaçmayacağız' ifadesini kullandı.

Erhürman, Kıbrıs sorununda 2004 Annan Planı referandumundan 2017 Crans-Montana sürecine kadar çeşitli girişimlerden sonuç alınamadığını hatırlatarak, bu kez farklı bir yöntem izlenmesi gerektiğini aktardı.

'BİR ÖNCEKİ GÖRÜŞMEYE GÖRE DAHA İYİ GEÇTİ'

Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin bir önceki görüşmeye kıyasla daha iyi geçtiğini belirten Erhürman, güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve özlü konuların ele alındığını dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, tarafların karşılıklı görüş ve önerilerini ortaya koyduğunu ancak başlıklar üzerinde henüz uzlaşı sağlanamadığını vurgulayarak, güven yaratıcı önlemler konusunda ilerleme sağlanmasının 5+1 toplantısının yapılabilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti. Güven yaratıcı önlemlerin yalnızca yeni adımlar atılması anlamına gelmediğine dikkati çeken Erhürman, 'Mevcut güveni zedeleyebilecek girişimlerden de kaçınılması gerek' diye konuştu.

Erhürman, iki festivalin iptal edilmesine yönelik girişimleri, Barcelona futbol okuluyla ilgili gelişmeleri, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Mehmet Dana'nın ara bölgedeki büyükelçilerle yaptığı toplantıya yönelik girişimleri ve Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı kararları bu kapsamda değerlendirdiklerini söyleyerek, konuları Avrupa Birliği (AB) ve BM nezdinde gündeme getirmeye devam ettiklerini bildirdi.

'5+1'İN KOŞULLARI HENÜZ OLUŞMADI'

Yeni bir 5+1'in toplanmasının koşullarının oluşmadığının bir kez daha altını çizen Erhürman, toplantının yapılmasını istediklerini ancak sonuç odaklı olabilmesi için Lefkoşa'da gerekli hazırlıkların tamamlanması gerektiğini aktardı. Erhürman, 'Metodoloji konusunda dört maddelik önerimiz var. Bu BM Genel Sekreteri'nin açıklamalarına da yansıdı ancak taraflar henüz ilk maddede dahi uzlaşamadı. Çözüm olsun da ne olursa olsun yaklaşımına sahip değiliz. Ancak çözümsüzlük çözümdür anlayışında da değiliz' açıklamasında bulundu.

İSRAİL İLE YAKINLAŞMAYI GÜNDEME GETİRDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmede İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki yakınlaşma ve anlaşmaları da gündeme getirdiğini anımsatarak, bu gelişmelerin Kıbrıs Türk toplumunda güveni artırmadığı yönündeki görüşünü Hristodulidis'e aktardığını dile getirdi.

NEW YORK'TA GUTERRES VE HOLGUIN İLE GÖRÜŞECEK

23 Eylül'de New York'a gideceklerini belirten Erhürman, burada BM Genel Sekreteri Guterres ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşeceğini kaydetti. Erhürman, New York temaslarının bundan sonraki sürecin yol haritasının belirlenmesi açısından önem taşıyacağını vurguladı.

Erhürman, görüşmelerden henüz sonuç alınamamasına rağmen diyaloğun neden sürdürüldüğüne ilişkin soruya, 'Bir şey çıksın diye görüşüyoruz. Çözüm ve sonuç üretmek için oradayız, orada olmaya da devam edeceğiz' dedi.

BM Genel Sekreteri tarafından güven yaratıcı önlemler kapsamında gündeme getirilen 7 başlıktan 6'sını kabul ettiklerine dikkati çeken Erhürman, yeni geçiş noktaları konusunda ise henüz uzlaşma sağlanamadığını söyledi. Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği vatandaşlığı konusunun yalnızca güven yaratıcı önlem değil, aynı zamanda bir insan hakkı meselesi olduğunu ifade etti.

KARMA OY DÜZENLEMESİ MECLİS'E İADE EDİLDİ

İç gündeme ilişkin de konuşan Erhürman, karma oyun kaldırılmasını öngören seçim yasası değişikliğini yeniden değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Meclisi'ne iade ettiklerini açıkladı. Erhürman, seçime kısa süre kala seçim mevzuatında değişiklik yapılmasının doğru olmadığı yönündeki görüşünü bildirerek, bağımsız adayların seçilmesinin zorlaşması ve karma oyun yerel seçimlerden de kaldırılıp kaldırılmaması gibi konuların yeniden değerlendirilmesini istediklerini dile getirdi.

Erhürman, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan fiber optik protokolüyle ilgili, ek protokolün ardından Başsavcılık'tan görüş alındığını vurguladı. Başsavcılığın daha önce gündeme getirilen anayasal aykırılık iddialarının yapılan değişikliklerle giderildiği yönünde görüş bildirdiğini vurgulayan Erhürman, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun geri çekildiğini açıkladı. Erhürman, anayasal uygunluk ile protokolün yerindeliğinin birbirinden farklı konular olduğunu da kaydetti.

'ATAMALAR LİYAKAT AÇISINDAN DA DEĞERLENDİRİLECEK'

Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki yönetim değişiklikleriyle ilgili Bakanlar Kurulu kararının henüz Cumhurbaşkanlığı'na ulaşmadığını belirten Erhürman, karar ulaştığında inceleme yapılacağını söyledi. Erhürman, 'Üst düzey kamu görevlerine ilişkin değerlendirmeler yalnızca hukuka uygunluk açısından değil, objektif liyakat kriterleri çerçevesinde de yapılacak' diye konuştu.