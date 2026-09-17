ABD, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temaslarının ilk gününde biyoteknoloji alanında çalışmalar yürüten Hermes Biosciences şirketini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD temasları kapsamında Stanford Üniversitesi'nde Biyomühendislik Profesörü Dr. Utkan Demirci'nin kurduğu Hermes Biosciences şirketine ziyarette bulundu. Şirketin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, kanser, yenileyici tıp, organ ve doku hasarları alanlarında çalışmaların sürdürüldüğü moleküler biyoloji laboratuvarında incelemelerde bulundu. Ar-Ge çalışmalarını yerinde değerlendiren Memişoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında ayrıca karşılıklı bilgi paylaşımı ile yenilikçi sağlık teknolojileri üretiminin desteklenmesine yönelik iş birliği fırsatları ele alındı.

Resmi temaslarına ve gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Memişoğlu, 'Ziyaretimiz kapsamında; biyoteknoloji ve ileri sağlık teknolojileri alanında önemli çalışmalar yürüten Hermes Biosciences'ı ziyaret ettik. 'Üreten Sağlık' vizyonumuz doğrultusunda; Ar-Ge süreçlerini, yeni nesil tedavi olanaklarını ve biyomedikal teknolojileri yerinde inceleyerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizi sağlık teknolojilerinde küresel bir güç ve yenilikçi bir üretim merkezi yapma kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.