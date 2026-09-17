Emir Abdurrahman BULUT/KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in görüşmesi ara bölgede başladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, saat 11.00'de Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde bir araya geldi. BM gözetiminde ara bölgede başlayan temasta, iki liderin baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
İki lider arasındaki görüşmenin ardından Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı'nda bir açıklama yapmasının öngörüldüğü aktarıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis'in görüşmesinden detay görüntüler.