Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından arama-kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili açıklamada bulundu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu belirten Erhürman, şu ana kadar 244 kişiye ulaşıldığını kaydetti. Bunlardan 237'sinin sağ olarak kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini aktaran Erhürman, 'Yaşanan durumdan derin üzüntü duyuyoruz. Arama-kurtarma ekipleri kayıp olan 23 kişiye ulaşabilmek için yoğun şekilde çalışıyor' dedi.

Erhürman, Türkiye'den destek geldiğini söyleyerek, 'Şu ana kadar Türkiye'den 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 Deniz Kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi. Geminin battığı bölgenin 514 metre derinlikte olması çalışmaları güçleştiriyor. Farklı teknolojik imkanlar kullanılarak arama çalışmaları sürdürülüyor. Kriz masasındaki çalışmalar ilgili tüm kurumların koordinasyonunda yürütülüyor. Bütün kolluk komutanlarımız burada, Deniz Kuvvetleri Komutanımız burada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanımız da çok yoğun bir çaba gösteriyor. Yaralıların durumu ve tedavi süreçleri Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor, 2 çocuk sadece takip amacı ile yoğun bakımda. Yakınlarından haber alamayan aileler, Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçebilir. Sağlık Bakanlığı'nın iletişim hatları kamuoyuyla paylaşılacak' ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.