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'Vatandaşlara bölgeden uzak durmaları' çağrısı yapılan paylaşımda, daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde verileceği de kaydedildi.

Aargau kanton polisi, Schachen'deki at yarışı pistinde düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırı meydana geldiğini açıkladı. Argau kanton polisinin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Schachen bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır' ifadeleri kullanıldı.

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