Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da bir spor salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar ekipler tarafından binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan Vali Ekrem Canalp, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)