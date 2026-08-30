Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da '30 Ağustos Zafer Bayramı' törenlerle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve pek çok isim katıldı. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anıt özel defterine şunları yazdı:

'Aziz Atatürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılında sizi bir kez daha sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyoruz. Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederken ortaya koyduğunuz kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesine de yön vermiş, örnek olmuştur. Emanet ettiğiniz çağdaş değerler, ilke ve devrimleriniz, bizlere yıllardır yol göstermeye devam etmektedir.

30 Ağustos 1922'de kazandığınız Büyük Zafer, tarihin akışını değiştiren eşsiz bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de, varoluş mücadelemizde sizden aldığımız ilhamla özgürlüğümüze, güvenliğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız çağdaş değerleri yaşatarak daha aydınlık bir gelecek inşa etmektir. Bu anlamlı günde, başta siz olmak üzere, Büyük Zafer'in kazanılması için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Aziz hatıranız ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz.'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki törenden görüntüler.