ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni 'hizaya çekmek' ya da 'ayar vermek' gibi bir dil kullanamaz. Türkiye, tarih boyunca bağımsızlığını ve onurunu korumuş bir millettir; kimse bu topraklara 'mesaj' vermeye kalkışamaz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırı ve Başbakan Netanyahu'nun 'Türkiye'ye mesaj verdik, daha iyi anlamalarını sağladık' sözleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdittir. Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni 'hizaya çekmek' ya da 'ayar vermek' gibi bir dil kullanamaz. Bu üslup, egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır' dedi.

'İSRAİL'İN PERVASIZ TUTUMU, TÜM BÖLGEYE YÖNELİK TEHDİTTİR'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarih boyunca bağımsızlığını ve onurunu korumuş bir millet olduğunu vurgulayarak, 'Kimse bu topraklara 'mesaj' vermeye kalkışamaz. Bu kışkırtıcı dil ve fiili saldırı, Suriye'deki hassas dengeyi bilinçli biçimde bozma, gerilimi tehlikeli noktalara taşıma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Milli çıkarlarımız ve bölgesel istikrar, bu tür küstahlıklara karşı kararlı, soğukkanlı ve net bir tutum gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğine ve uluslararası hukuka dayalı duruşunu asla taviz vermeksizin sürdürecektir. İsrail'in bu pervasız tutumu, yalnızca Türkiye'ye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu, tarihe kara bir leke olarak geçecek basit bir hareket değil; engel olunmazsa bütün coğrafyayı cehenneme çevirme kastını ilan etmiş bir ülkenin aktif saldırısıdır' açıklamasında bulundu. (DHA)