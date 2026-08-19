ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, ziyaret ettiği Moldova'da Cumhurbaşkanı Maya Sandu tarafından kabul edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'i ziyaret etti. Zorlu, buradaki temasları kapsamında Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu tarafından kabul edildi. Zorlu, görüşmede Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek Gagauzya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Zorlu, Gagauzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınması, kültürel mirasının korunması ve Moldova ile bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Zorlu ayrıca Sandu'yu kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Sandu ise Türkiye ile ilişkilere her alanda büyük önem verdiklerini, Türkiye'nin dünyada her geçen gün artan etkisini memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti. Sandu, Gagauzya'nın anayasal haklarına ve özerk statüsüne asla halel getirilmeyeceğini belirterek, bu konuda Türkiye ile üst düzey işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Sandu, görüşmede, 'Türkiye tarafından inşa edilen Meslek Lisesi'ni Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN ÜSTLENDİĞİ ROL

Zorlu, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ile de bir araya geldi. Zorlu görüşmede, Türkiye'nin bölgesel ve küresel siyasette üstlendiği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin pek çok bölgede barış ve huzurun sağlanması için arabulucu rol üstlendiğini belirten Zorlu, 'Yakın coğrafyamızda büyük kırılmalar, savaşlar yaşanmış olmasına rağmen Türkiye bu süreçte gücünü artırarak devam etmektedir. Bunda Cumhurbaşkanımızın liderlik rolü şüphesiz çok büyüktür' dedi.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Zorlu, 'Rusya'yla olan ilişkilerimizin yanı sıra biz, Ukrayna'da savaşı durdurmaya çalışan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü esas alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu kapsamda şüphesiz Moldova'nın toprak bütünlüğü de bizim için çok çok önemlidir' ifadelerini kullandı. Görüşmede Gagauzya'daki gelişmeler ve işbirliği çalışmaları da ele alındı.

GAGAUZYA, TÜRKİYE-MOLDOVA İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ

Zorlu, Başbakan Vasile Tofan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Moldova ilişkileri ve Gagauzya'nın durumu ele alındı. Zorlu, Türkiye-Moldova ilişkilerinin karşılıklı güven, dostluk ve ortak çıkarlar temelinde hızla gelişmeye devam ettiğini belirterek, Moldova'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Ekonomik ilişkilerin önemine değinen Zorlu, iki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşıldığını, yakın zamanda yeni bir hedef belirleyerek ekonomik ilişkileri daha ileri taşımayı arzu ettiklerini söyledi. Moldova ziyaretlerinin ana gündem maddesinin Gagauzya olduğunu vurgulayan Zorlu, yeni dönemde Gagauzya'da dil ve kültür çalışmalarının yanı sıra ekonomik alanda ortak yatırımlar yapılabileceğini ifade etti. Zorlu, Gagauzya'nın huzur ve refahının Moldova'nın genel istikrarından ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, Türkiye'nin Gagauzya'nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

BAŞBAKAN TOFAN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Başbakan Tofan da Türkiye ile işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, Moldova hükümetinin Türkiye ile karşılıklı işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti. Tofan, Gagauzlara büyük değer verdiklerini belirterek, Moldova ve Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde Gagauzya'nın önemli bir köprü olduğunu söyledi. Tofan ayrıca Türkiye'ye Moldova'da gerçekleştirdiği projeler ve sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

İLİŞKİLERDE YENİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Carolina Perebinos ile gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede ise Türkiye-Moldova ilişkilerinin geleceği ve yeni işbirliği alanları değerlendirildi. Zorlu, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin her geçen gün gelişmesinden ve kapsamının genişlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisi ve Stratejik Ortaklık Belgesi'nin imzalanmasıyla önemli bir birikim oluştuğunu ifade etti. Zorlu, Türkiye'nin Moldova'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineleyerek, Moldova'nın istikrar ve refahının güçlendirilmesinin bölgesel barış ve güvenlik açısından önem taşıdığını belirtti. Zorlu, Gagauzya ziyaretine ilişkin, 'Tabii burada bugün bulunmamızın temel sebebi Gagauzya'ya yapacağımız ziyaret ve buradaki kardeşlerimizle Moldova arasındaki ilişkileri güçlendirme yönündeki irademizdir' dedi.

Gagauzya'daki huzur ve refah ile Moldova'nın genel istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Zorlu, Gagauzya'nın Türkiye ile Moldova arasında önemli bir köprü olduğunu ifade etti. Perebinos de Gagauz Özerk Yeri'nin Türkiye ile Moldova arasında bir köprü görevi gördüğünü belirtti. Kişinev'deki temaslarının ardından Zorlu, incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle Komrat'a hareket etti. (DHA)