ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı 'Gazzeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. 'Yerleşim' ve 'yerleşimci' kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz' dedi.

'SOYKIRIMCILIĞA HERKES KARŞI ÇIKMALI'

Çelik, ayrıca, 'Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde 'İsrail'in sınırları neresidir?' diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına 'yerleşim' ve 'yerleşimci' denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır' ifadelerini kullandı. (DHA)