ESKİŞEHİR, (DHA)-ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den ayrıldığını sanal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı. Ünlüce, paylaşımında, 'Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti'ye katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi 'ayrılık da sevdaya dahil.' Dün olduğu gibi bugün de tek gayem, Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle 'hep birlikle' güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim' dedi. (DHA)