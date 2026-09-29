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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serdivan ilçesinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 19 kilo 582 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Serhat YILMAZ/SERDİVAN(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kilo 582 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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