ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 'Bu hafta İran ile daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini bekliyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran ile ilgili açıklamada bulundu. ABD'li müzakereciler ile İran heyeti arasında temasların sürdüğünü kaydeden Trump, 'Bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil' ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a karşı saldırılara yeniden başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna, 'Bunu her zaman düşünüyorum' yanıtını verdi.