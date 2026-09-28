SIRBİSTAN, (DHA) - SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı binasında yaptığı konuşmada halka seslendi. İstifa kararını imzaladığını ve cumhurbaşkanlığına Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic'in vekalet edeceğini belirten Vucic, istifasının ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin aralık sonuna kadar yapılması gerektiğini aktardı.

Vucic, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçime sıradan bir vatandaş olarak katılmak istediğini kaydederek, 'Kim kazanırsa kazansın, bunu seçim listelerinden birinin ilk sırasında bulunan biri olarak değil, cumhurbaşkanı sıfatıyla söylüyorum, barışı ve istikrarı korumak zorunda olacak. Ekonomik kalkınmayı sürdürmek zorundayız. Ancak ekonomik kalkınmadan söz ederken öncelikle inovasyonlara, yapay zekaya, robotlara ve geç kalmamaya dikkat etmemiz gerekecek' ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak.