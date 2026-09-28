TAYLAND, (DHA) - TAYLAND'da muson yağmurlarının yol açtığı sel ve su baskınları nedeniyle son 10 günde 8 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM), ülke genelinde 25 ilde etkili olan şiddetli yağışlardan yaklaşık 600 bin kişinin etkilendiğini ve son 10 günde sel nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 50 ilçesi afet bölgesi ilan edilen başkent Bangkok'ta yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin ise sel nedeniyle barınma merkezlerine tahliye edildiği belirtildi.