JAPONYA, (DHA) - JAPONYA'da hafta başından itibaren etkili olan Dujuan Tayfunu'nda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Dujuan Tayfunu'nun başkent Tokyo ve çevre eyaletleri dahil ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğünü açıkladı. Şiddetli yağışların hafta boyunca sürebileceği uyarısı yapılarak, tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi. Tayfun nedeniyle kaybolan 4 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA