ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Gar binasının orijinal projelerinde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde tespit edildiğini, teknik incelemelerin kazıkların yaklaşık yüzde 80'inin zaman içinde yok olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haydarpaşa Gar Sahası'nda yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında elde edilen yeni bulguları ve ilk etabın açılış hedefini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, tarihi gar binasının temellerine ilişkin kritik bulguya ulaştıklarını belirterek, yapının orijinal projeleri üzerinden yürütülen araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Bakan Ersoy, 'Orijinal projelerde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazığa yönelik jeoradar incelemelerinde, yalnızca 200 kazığın yerinde olduğu tespit edildi. Teknik incelemeler, ahşap kazıkların yaklaşık yüzde 80'inin zaman içinde yok olduğunu ortaya koydu' açıklamasında bulundu.

Zemin araştırmalarında gevşek ve suya doygun zeminde sıvılaşma riski belirlendiğini aktaran Bakan Ersoy, bu riskin gerçekleşmesi halinde yapıda oturma ve yana doğru hareket meydana gelebileceğinin tespit edildiğini kaydetti.

TEMEL VE ZEMİN GÜÇLENDİRİLDİ

Tarihi yapıyı belirlenen risklere karşı korumak için bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

'Tarihi yapıyı bu risklere karşı korumak amacıyla, uzman mühendislerin hazırladığı, akademik heyetlerin incelediği ve Danışma Kurulumuzun uygun bulduğu proje doğrultusunda yapı çevresinde fore kazık ve zemini sağlamlaştıran enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirdik. Her aşamada teknik cihazlarla yapının davranışını izleyerek kontrollü biçimde ilerledik.'

İlk etabın daha önce İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcında açılmasının planlandığını hatırlatan Bakan Ersoy, hassas güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Arkeopark alanında ortaya çıkan yeni kalıntıların korunması amacıyla altyapı ve ziyaretçi güzergahlarına ilişkin projelerin de yenilendiğini bildirdi.

'İLK ETABI 2027 YILI İÇİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

1909'da resmi açılışı yapılan tarihi gar binası ve çevresindeki kültürel mirası kapsayan çalışmalarla Haydarpaşa Gar Sahası'nda tarihinin en kapsamlı restorasyonunu yürüttüklerini belirten Bakan Ersoy, alanın müze, kütüphane ve sanat mekânlarıyla İstanbul'un kültür hayatına kazandırılacağını ifade etti. Bakan Ersoy, 'Önceliğimiz, bu eşsiz mirası bütün değerleriyle koruyarak güvenle geleceğe taşımak. Çalışmalarımızın ilk etabını 2027 yılı içinde tamamlayarak vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

TARİHİ YAPI TEKNİK CİHAZLARLA İZLENDİ

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; Haydarpaşa Garı'nda zemin güçlendirme çalışmalarına başlanmadan önce, imalatlar sırasında yapının davranışını takip etmek amacıyla teknik izleme cihazları yerleştirildi. Güçlendirme uygulamaları, cihazlardan elde edilen veriler doğrultusunda yapının davranışı sürekli izlenerek kontrollü ve aşamalı biçimde yürütüldü. Bodrum katındaki sınırlı çalışma koşulları nedeniyle uygun ekipmanlarla hassas uygulamalar yapılması gerekti. Tarihi yapının mevcut taşıyıcı sistemine zarar verilmeden ve üstyapı imalatlarıyla eş güdüm içinde ilerlenmesi de ilave süre ihtiyacı doğurdu.

YENİ BULUNTULAR İÇİN PROJELER YENİLENDİ

Haydarpaşa Arkeopark alanında mevcut kalıntıların konservasyonu sürerken altyapı, drenaj ve ziyaretçi dolaşım güzergahlarına yönelik kazılarda yeni arkeolojik kalıntılar ortaya çıkarıldı. Altyapı ve drenaj hatları ile ziyaretçi güzergahları, mevcut ve yeni bulunan kalıntıların konumları ve korunma durumları dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yeni buluntuların korunması için gereken ilave çalışmalar da uygulama takvimini etkiledi.

Haydarpaşa Gar Sahası'nda farklı kurumlara ait yapı, tesis, ekipman ve kullanım alanlarının taşınma süreçleri de uygulama sıralamasında etkili oldu. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle bazı bölümlerde planlanan imalatlara öngörülen zamanda başlanamadı. Boşaltılan alanların uygulamaya hazır hale getirilmesi ve gerekli saha düzenlemelerinin yapılması da ek süre gerektirdi.

HAYDARPAŞA KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD arasında 15 Ağustos 2024'te imzalanan protokol kapsamında Haydarpaşa Gar Sahası'nda yürütülen çalışmalar; koruma ve güçlendirme uygulamalarının yanı sıra yeni kültür ve sanat alanlarının oluşturulmasını kapsıyor. Projede Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane, sergi salonları ile sanat ve tasarım atölyeleri yer alıyor. Arkeopark, açık etkinlik alanları ve peyzaj düzenlemeleri ile Haydarpaşa'nın İstanbul'un kültür hayatına kazandırılması hedefleniyor. (DHA)