Hüseyin DOĞAN - Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini arttırdı. Taksim Meydanı ve Yenibosna'da yağışa hazırlıksız yakalananlar çöp poşeti ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak akşam saatlerinde itibaren etkisini arttırdı. Kentte sıcaklık 17 derece seviyelerine gerilerken, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağış sırasında araç sürücüleri kontrollü olarak ilerledi.

ÇÖP POŞETİYLE KORUNMAYA ÇALIŞTI

Taksim Meydanı ve Yenibosna'da yağışa hazırlıksız yakalananlar çöp poşeti ve şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları ise metrobüs durağına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın kent genelinde hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti. (DHA)