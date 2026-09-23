İRAN, (DHA) - İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın New York'ta Katarlı bir ara bulucu vasıtasıyla ABD ile temas kurduğunu bildirdi.

İran basını, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran ve ABD heyetlerinin görüşmesiyle ilgili açıklamada bulunduğunu duyurdu. Temasın Katarlı bir ara bulucu vasıtasıyla gerçekleştiğini kaydeden Bekayi, 'Bu etkileşim, İran'ın şartlarını iletmeyi amaçlıyordu. Bunlar arasında savaşın tüm alanlarda sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşın durdurulması, İran varlıklarının serbest bırakılması gibi çeşitli şartlar yer alıyordu' ifadelerini kullandı.