AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA/ÖZEL- İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) tarafından düzenlenen Community Shield karşılaşması, toplumun sevilen isimlerinden merhum Münir Tatar anısına oynandı. Münir Tatar (1955–2026), federasyonun Onursal Başkanları ve TTFF Başkanı tarafından düzenlenen anlamlı organizasyonda büyük saygı ve sevgiyle anıldı. Türkiye ve KKTC bayrakları altında gerçekleştirilen karşılaşmada Galatasaray London ile Mehmetçik London karşı karşıya geldi. TTFF'nin yeni sezon açılış karşılaşması niteliğindeki mücadelede futbolun yanı sıra birlik, beraberlik ve vefa mesajları öne çıktı.

Galatasaray London 5 - Mehmetçik London 2

Maç öncesinde merhum Münir Tatar için anma töreni düzenlenirken, Tatar'ın Türk toplumuna ve futbola yaptığı katkılar bir kez daha hatırlatıldı.

TTFF, Münir Tatar için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Katkıları, hizmetleri ve güzel hatıralarıyla daima kalbimizde yaşayacaksın. İyi insanlar asla unutulmaz. Unutulmadın Münir Tatar… Ruhun şad olsun.”

TTFF Başkanı İrfan Davulcular

TTFF Community Shield organizasyonunda konuşan TTFF Başkanı İrfan Davulcular şunları söyledi: “Daima Kalbimizde” sloganıyla gerçekleştirildi. Karşılaşmada futbol camiası, Münir Tatar'ın ailesi, dostları ve Türk toplumu bir araya gelerek merhum Tatar'ı birlikte andı.

Münir Tatar, geride bıraktığı hizmetleri, dostlukları ve güzel hatıralarıyla Türk toplumunun hafızasında yaşamaya devam edecek.