ABD, (DHA) - KANADA Başbakanı Mark Carney, Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta gazetecilere açıklama yaptı. Gazze'de büyük bir insani acının devam ettiğini söyleyen Carney, Filistin'e yönelik duyurduğu 100 milyon Kanada doları tutarındaki yardımın, 80 milyonunun insani yardıma, 20 milyonunun da barış ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine ayrılacağını bildirdi.

Carney, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'te yasa dışı E1 yerleşim projesine onay vermesinin barışa doğrudan tehdit oluşturduğunu kaydederek, 'Yasa dışı İsrail yerleşim yerlerinde üretilen mallara yönelik ticaret kısıtlamalarını hayata geçirme niyetimizi açıkladık. Bu iki devletli çözüm ihtimalinin korunmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik pragmatik ve somut bir adım' ifadelerini kullandı.