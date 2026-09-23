FRANSA, (DHA) - FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. İşte manzara, utanç verici, hepimiz adına utanç verici' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81'inciGenel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, dünyada gücü elinde tutan birkaç kişinin, uluslararası düzeni zayıflatarak sınırlarını genişletebileceğini veya halkların kendi kaderini tayin etme hakkını çiğneyebileceğini düşündüğünü bildirdi. Ülkelerin, orman hukukuna dönüşmüş bir ortamda mı yoksa medeni bir uluslararası toplumda mı var olmak istediği konusunda seçim yapması gerektiğini vurgulayan Macron, 'Savaş, barış ve teknoloji konularında en güçlü olanın kendi kanununu diğerlerine dayatmasına karşı adalet ve ortak çıkarlar korunmalı. Somut çözümler bulmak ve barışı inşa etmek için kararlılıkla hareket etmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin en kısa sürede başlaması için çaba sarf etmekten çekinmeyeceklerini aktardı.

'GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR ULAŞMADI'

Lübnan'ın tam egemenliğine olan desteklerinin altını çizen Macron, 'Ancak tam egemen bir Lübnan, Hizbullah'ı silahsızlandırabilir ve Lübnanlılar ile komşularının güvenliğini tesis edebilir' diye konuştu.

Macron, bir yıl önce BM salonunda çok sayıda devletin, Filistin Devleti'ni tanıdığını dile getirdi. Macron, 'Bazılarının oldukça şüpheci yaklaşmasını anlıyorum. Kağıt üzerinde tanıdınız, hakikate bakın. Eğer eyleme geçmezsek, güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır? Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. İşte manzara, utanç verici, hepimiz adına utanç verici' açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'ye de destek verdiklerini ve bu devletin egemenliğinin ve birliğinin tesisi için çalıştıklarını da kaydetti.

Avrupa'nın yapay zeka yasası ve ilkelerine ilişkin model konusunda adım atan ilk taraf olduğunu hatırlatan Macron, 15 yaş altı çocukların sanal medyaya erişimlerine ilişkin düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.