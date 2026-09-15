JAPONYA, (DHA) - JAPONYA'da 100 yaşını aşanların sayısı tarihte ilk kez 100 bini geçti.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede 100 yaş ve üzerindeki nüfusun, geçen yıla kıyasla 7 bin 914 kişi artarak 107 bin 677'ye yükseldiğini ve ülke tarihinde ilk kez 100 bin barajını aştığını açıkladı. 100 yaşını dolduranların yaklaşık yüzde 88'inin kadın olduğu vurgulanan açıklamada, ülkede 1963 yılında yalnızca 153 olan 100 yaş üzeri kişi sayısının, aralıksız şekilde artış eğilimini sürdürdüğü kaydedildi.

'EN YAŞLI KADIN 114, EN YAŞLI ERKEK 112 YAŞINDA'

Açıklanan verilere göre, ülkenin en yaşlı insanı Kyoto kentinde ikamet eden 114 yaşındaki Fuyo Kişimoto oldu. Japonya'nın en yaşlı erkeği ünvanını ise Kumamoto kentinde yaşayan 112 yaşındaki Hikaru Kato taşıyor.

Japonya, dünya genelinde ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ortalama ömrün kadınlarda 87,33 yılla dünyada ilk sırada, erkeklerde ise 81,35 yılla yedinci basamakta bulunduğu bildirildi. Uzmanlar, uzun yaşam süresinde dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, düşük obezite oranları ve kapsamlı genel sağlık sigortası sisteminin belirleyici rol oynadığını belirtiyor.