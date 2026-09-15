ABD, (DHA) - ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, ABD'nin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını kabul etti.

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda konuştu. Ülkesinin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını ilk kez doğrulayarak bu tür taarruz kabiliyetlerine sahip olduğunu kabul eden Meink, 'Bu silah, ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli. ABD gelişen tehditlere hazır' dedi.

Meink, silahın kabiliyetleri veya yörüngeye ne zaman yerleştirildiği konusunda bilgi paylaşmadı.