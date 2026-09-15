ABD, (DHA) - PENTAGON'un resmi denetçisi, İran savaşına ilişkin özel bir rapor yayımlayarak, ABD tesislerinin hasar gördüğünü ve füze stoklarının azaldığını bildirdi.

Pentagon'un resmi denetçisi, ABD ile İran arasındaki savaşın ilk aylarını kapsayan özel bir rapor yayımladı. 28 Şubat-30 Haziran dönemini kapsayan raporda, İran saldırılarının Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığı kaydedildi. Rapora göre saldırılarda, bölgedeki ABD üslerinde bulunan çok sayıda bina ve yapı hasar gördü veya tamamen imha edildi. Ayrıca ABD'nin bazı kritik mühimmat stoklarının önemli ölçüde azaldı ve bazıları tükendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), saldırılar nedeniyle personel, askeri varlıklar ve depolama tesislerinin bir bölümünü farklı noktalara taşıdığı ifade edildi. Bu kapsamda ABD ordusuna ait tıbbi tahliye helikopterlerinin Irak ve Kuveyt'ten çekildiği vurgulanarak, tıbbi tahliyelerin kara yoluyla bölgedeki yerel sağlık tesislerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Raporda, İran saldırılarında Bahreyn'deki ABD Donanması'nın bölgesel merkezinin imha edildiği bilgisi de yer aldı. Ayrıca İran'ın, Orta Doğu'daki ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırılarının yaklaşık 184 milyon dolarlık hasara yol açtığına dikkat çekildi.

Savaşın başladığı tarihten itibaren yaklaşık 3 bin 500 diplomatik personelin bölgeden uzakta kaldığı aktarılan raporda, 'ABD'nin bölgedeki birçok temsilciliğinde kısıtlı operasyonlar sürüyor. Bazı diplomatlar ve aileleri bölgeye dönmeye başladı' ifadeleri kullanıldı.