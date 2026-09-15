İRAN, (DHA) - İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın şartları karşılanmadığı sürece ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmeyeceğini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülebilecek olası görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rızai paylaşımında, 'ABD başkanının 'müzakere yok' ifadesinden 'görüşmeye hazırız' ifadesine uzanan çelişkili mesajlarına aldanmayın. Petrol ve boğazlar konusundaki dengeler değişti. Hasar kontrolü, gelecekte yaşanacakları durduramayacak. İran'ın şartları karşılanana kadar görüşme yok. Nokta!' ifadelerini kullandı.

Rızai'nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma yanıt olarak geldi. Trump paylaşımında, 'Çöküşün eşiğindeki İran, acilen ve her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor. ABD'nin bu sürece dahil olup olmayacağına ben karar vereceğim; ki bu konuda açık bir tutum sergiliyoruz' açıklamasında bulunmuştu.