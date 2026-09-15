ABD, (DHA) - ESKİ ABD Başkanı Barack Obama, hükümetlere yapay zekaya yönelik somut düzenlemeler ve yasalar hazırlaması için çağrıda bulundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapay zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki olası etkilerine karşı hükümetlerin daha fazla adım atması gerektiğini bildirdi. Yapay zekanın gelişiminin tamamen durdurulamayacağını belirten Obama, 'Yapay zekanın gelişimini ve kullanımının nasıl olacağını birlikte belirleyebiliriz. Bu hafta, yapay zeka alanında öncü araştırma şirketlerinin liderlerinin, geliştirme hızını yavaşlatma gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını görmek beni umutlandırdı. Ancak beni daha da umutlandıran şey, bu güçlü yeni teknolojinin nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunun kamusal tartışmalarımızın merkezinde yer alması gerektiğine dair giderek artan farkındalık' ifadelerini kullandı.