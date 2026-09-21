İSTANBUL, (DHA)- EĞİTİM - öğretim yılının başlamasıyla, Milli Eğitim Bakanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Eğitim Bir-Sen iş birliğiyle yürütülen 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi' okullarda yeniden başladı. 10 yılı aşkın süredir devam eden proje, yeni ders yılında da Türkiye genelindeki öğrenciler arasında dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

2012-2013 eğitim-öğretim döneminden bu yana uygulanan ve bugüne kadar 100 binden fazla yetim çocuğa ulaşan 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi', öğrencilere erken yaşta paylaşma kültürünü aşılamaya devam ediyor. Devam eden çalışmalar kapsamında, sınıflar üstlendikleri yetim kardeşlerinin eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlarına destek sağlıyor. Uygulanan projede 5 bin 500'den fazla okul yer alırken, sınıfların desteğiyle ihtiyaçları karşılanan yetim sayısı 17 bin 749'a ulaştığı bildirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Reşat Başer, 'İyilikte Yarışan Sınıflar' projesinin yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik yaptığı konuşmada, 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi, yalnızca bir yardım faaliyeti değil; evlatlarımızın vicdan, merhamet ve diğerkâmlık gibi en temel insani değerlerle yetişmesini sağlayan dev bir sorumluluk hareketidir. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Eğitim Bir-Sen ile sürdürdüğümüz bu çalışma sayesinde çocuklarımız, sırası geldiğinde paylaşmayı, dünyanın öbür ucundaki hiç görmediği bir yetim kardeşinin derdiyle dertlenmeyi öğreniyor. Günümüzde akademik başarının yanı sıra çocuklarımızın kalbi ve ahlaki gelişimini de beslememiz son derece hayati. Okullarımızda filizlenen bu iyilik tohumları; yarının daha adil, daha duyarlı ve merhametli toplumunu inşa edecek. Yeni ders yılında da bu iyilik halkasına katılan tüm öğrencilerimize, onlara rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

'BU PROJE ÇOCUKLARIN HAYATINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

Ankara Sincan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mikayil Şahin proje ile ilgili yaptığı konuşmada, 'Eğitim anlamında düşündüğümüzde, günümüzde çocukların daha çok akademik olarak yetişmesi ön planda tutulurken aslında gözden kaçırılan bir yönü de bu yetim kardeş projesiyle gündemde tutmuş oluyoruz. Çünkü yetim kardeş uygulaması; çocuklarda ahlaki değerler açısından paylaşma, iyilik yapma ve diğerkâmlık duygularını geliştirme adına bu etkiyi sağlıyor. Bu anlamda çocuklara belki de hayatları boyunca taşıyacakları, öğrenecekleri ve sahip çıkacakları bir duyguyu aşılamış oluyoruz. İyilikte Yarışan Sınıflar projesi gerçekten çocukların hayatında önemli bir yere sahip. Bu durum sadece çocuklarımızla sınırlı kalmıyor; bu işe velilerimiz de sahip çıkıp katkı sağlıyor, özellikle öğretmenlerimizin de bu işte büyük desteği bulunuyor' diye konuştu.

'İYİLİKTE YARIŞMAK, İYİLİĞİ ÇOĞALTMAKTIR'

Ankara Sincan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Serpil Yıkılmaz ise yetim kardeşlerine destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 'Yetim kardeşlerimize yardım etmek beni çok mutlu ediyor. İyilikte yarışmak bence küçük ve tatlı rekabetlerle birlikte iyiliği çoğaltmaktır. Bu rekabetler birbirimizi teşvik edip daha fazla iyilik yapmamızı sağlıyor ve bunun sonucunda da yetim kardeşlerimizin gülümsemesine ortak olabiliyoruz' ifadelerini kullandı.

Vakıf, çalışmalarını 81 ilde sürdürmeye devam ettiğini bildirdi.