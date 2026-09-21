ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE, 2015-2025 yılları arasında güneş ve rüzgardan toplam 442,2 teravatsaat (TWh) elektrik üretti. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçilirken fosil yakıt kullanımının ikamesi sonucunda yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008 yılından bu yana her 21 Eylül, 'Dünya Sıfır Emisyon Günü' olarak kutlanıyor. Küresel ısınmanın etkilerinin en aza indirilmesi, karbon ayak izinin küçültülmesi ve yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekilen günde, fosil yakıtların çevreye etkileri noktasında farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verileri, Türkiye'nin 2015-2025 arasında sıfır emisyona ulaşmak için gösterdiği performansı gösteriyor.

EMİSYON AZALTIMI GİDEREK ARTTI

2015 yılında güneş ve rüzgardan toplamda 11 bin 847 gigavatsaat elektrik üreten Türkiye, 300 milyon dolarlık ithal kömürden elde edilebilecek bu enerjiyi ikame ederek 9,5 milyon tonluk karbondioksit emisyonunun önüne geçti. Aradan geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan elektrik üretiminin artmasıyla fosil yakıt kullanımından kaynaklanabilecek karbon emisyonları da giderek azaldı.

21,5 MİLYAR DOLARLIK KÖMÜR İTHALATI ENGELLENDİ

Türkiye, 2015-2025 yılları arasında güneş ve rüzgar enerjisinden toplamda 442,2 teravatsaat elektrik üretti. Bu atılım, 442,2 teravatsaat seviyesindeki miktarı üretmek için gerekli olan 21,5 milyar dolar tutarındaki ithal kömür veya 43,3 milyar dolar tutarındaki doğal gaz ithalatının önüne geçti.

Fosil yakıt kullanımının ikamesi sonucunda sadece ithal kömür kaynaklı 442,2 teravatsaat elektrik üretiminde yaklaşık 354 milyon ton, sadece doğal gaz kaynaklı 442,2 teravatsaat elektrik üretimi baz alındığında ise yaklaşık 177 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.

'354 MİLYON TONA VARAN KARBON EMİSYONUNUN ÖNÜNE GEÇTİK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşım ile '21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı. Bakan Bayraktar, paylaşımında, '2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir kaynaklarımızı en üst düzeyde değerlendiriyor, milletimizin yarınlarını güvence altına almaya devam ediyoruz. 2015-2025 yılları arasında rüzgar ve güneşten ürettiğimiz 442,2 TWh elektrik sayesinde 354 milyon tona varan karbon emisyonunun önüne geçtik. Çevremizi korurken aynı zamanda on milyarlarca dolarlık fosil yakıt ithalatını da engellemiş olduk. Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaştırarak Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız. Bu vesileyle 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutluyor; daha yeşil, doğayla uyumlu ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye için gece gündüz demeden, yerli ve milli teknolojilerimizle yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi ifade ediyorum' dedi. (DHA)