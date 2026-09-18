Esra GÜNTEPE-Hadican EROL / İSTANBUL (DHA) - AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gazze'deki yetim çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen 'İstanbul'un Anneleri, Gazze'nin Çocuklarıyla' kermesi Eminönü Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinden kadınların stant açtığı kermeste el emeği ürünler, el yapımı pasta ve börekler, yemekler, el işi ürünler, kolonya ve çeşitli ürünler satışa sunuldu. Kermese Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti İstanbul milletvekilleri Rabia İlhan, Yıldız Konak Süslü ve Yücel Arzen Hacıoğulları, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı,akademisyenler ve AK Parti Kadın Kolları teşkilatı katıldı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Filistin'e Destek Platformu ve Kızılay İstanbul İl Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kermes, Eminönü Meydanı'nda başladı. 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen kermeste İstanbul'un 39 ilçesinden kadınlar tarafından hazırlanan ürünler stantlarda yer aldı. El emeği ürünlerin satışından elde edilecek gelir ile Gazze'deki çocuklara destek olunması amaçlanırken, kermes alanında çocuklara yönelik oyun alanları, atölyeler ve çeşitli etkinlikler de yapıldı.

'İNSANLIĞIN KIYIYA VURDUĞU GÜNLERE ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Kermeste konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirer, 'İnsanlığın geliştiğini, dünyanın her geçen gün daha da ileri gittiğini düşündüğümüz bu çağda ne yazık ki insanlık tarihinin en ağır ve en acı sahnelerinden birine, insanlığın kıyıya vurduğu günlere hep birlikte maalesef şahitlik ediyoruz. 1940'larda başlayan Siyonist yerleşim planlarının, 1948'de İsrail'in kurulmasıyla ve milim milim Filistin topraklarının işgaliyle ilerleyen süreçte, 7 Ekim 2023 tarihi Gazze ve Filistin için bir kırılma noktası olmuştur. Bu tarihten sonra şiddetini daha da artıran işgal girişimi her ne kadar istediği sonuca ulaşamamış ve sona doğru yaklaşıyor olsa da Gazze'de yaşananlar İsrail'in uyguladığı soykırım, yıllar boyunca izleri silinmeyecek, özellikle de çocukların hayatında derin yaralar bırakacak büyük bir insani dramı da beraberinde getirmiştir. Şiddetin öznesi olmaması gereken kadınlar, yaşlılar, özellikle çocuklar tam da bu soykırımın merkezinde bırakılmıştır. Biliyoruz ki bugün Gazze'de bazı çocuklar bir daha annesine sarılamayacak' ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DE EN AZ 22 BİN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ'

Demirer, 'Bazı çocuklar babasının sesini bir daha duyamayacak. Bazı çocuklarımız içine doğup büyüdüğü, yuva bildiği evinden, mahallesinden, ailesinden mahrum tek başına ayakta kalmaya çalışacak. Bizler yeri geliyor rakamlarla yaşanan bu zulmü anlatmaya çalışıyoruz. Ama biliyoruz ki o her bir sayı aslında elinden tutulup okuluna gitmesi gereken bir çocuğu, sahilde uçurtmasını özgürce uçurması gereken bir çocuğu, uyumadan önce annesinden ninniler dinlemesi gereken bir çocuğu, mahallede top peşinde koşması gereken bir çocuğu ve kardeşiyle oturup hayaller kurması gereken bir çocuğu ifade ediyor. Ama tüm bu olması gerekenler soykırımın gölgesinde yerini yoksunluğa, yoksulluğa ve maalesef şiddete bıraktı. Katil İsrail'in saldırıları sebebiyle resmi verilere göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 22 bin çocuk hayatını kaybetti, şehit oldu. En az 45 bin çocuğumuz yaralandı ve 11 binden fazla çocuğumuz ise hayatını kalıcı şekilde etkileyecek yaralanmalara ve uzuv kayıplarına maruz kaldı. En az 17 bin çocuğumuz annesiz ya da babasız ya da tamamen ebeveynsiz hayatını sürdürmek durumunda kaldı. Gazze'deki okulların yüzde 97'si hasar gördü ya da yıkıldı. 637 binden fazla çocuğumuz düzenli okul eğitiminden uzak kaldı. Ki işgal şartları altında tüm bu verileri doğrulamak, tamamen gerçek rakamlara ulaşmak neredeyse imkânsız' şeklinde konuştu.

'İSTANBUL'UN ANNELERİ OLARAK GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIMA SESSİZ KALMIYORUZ'

Saliha Demirer, 'Düşünün, kalem tutması gereken eller enkaz altında yaşam mücadelesi veriyor. Ders zilini duyup sınıflarına koşması gereken çocuklar bomba seslerinden kaçıp sığınacak liman arıyor. Yine de yıkılmış okullarda eğitimlerine ve yaşam mücadelelerine devam ediyorlar. Gazze'de tüm hayatlar işgal altında. Gazze'de tüm okullar işgal altında. Gazze'de tüm hastaneler işgal altında. Gazze'de uçurtmalar işgal altında. Ama Gazze'de sadece umut ve iman işgal altında değil. Biz Gazzeli çocuklarımızın gözlerinde, sokaklarında özgürce koşacakları Filistin'i imar edecek yarınları görüyoruz. Biz tüm yoksunluklarına rağmen Gazzeli çocuklarımızın gözlerinde kalanlarla yeniden ayağa kalkacak imanın gücünü görüyoruz. Biz Gazzeli çocuklarımızın gözlerinde içinde yaşadıkları yıkıma rağmen imanın neşesini görüyoruz. Onlar Siyonizm'in mağdur edebiyatıyla zihinleri işgal edilmiş modern insanın vicdanının uyanmasına, gözlerdeki perdenin kalkmasına ve Demir Kubbe'nin çökmesine vesile oldular. Özellikle bir kadın olarak, anneler olarak bize düşen vazife işte tam burada başlıyor. Filistin'i yeniden ayağa kaldıracak Gazzeli yetimlerin umuduna umut katmak, onlara maddi ve manevi destek olmak ve güçlerine güç katmak. Yaşananları unutmamak ve unutturmamak. İstanbul'un anneleri olarak Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalmıyor, zulmün müsebbibi terör devleti İsrail'i şiddetle kınıyor, zulmün ilelebet payidar kalmayacağını biliyor ve Gazze'nin çocuklarına umut olabilmek için bugün burada gördüğünüz hanımlarla olduğu gibi bir araya geliyoruz' ifadelerini kullandı.

'GAZZE'NİN SEMALARINDA YÜZLERCE, UÇURTMA YÜKSELECEK'

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer , 'Kadın bakışıyla, anne vicdanıyla soykırımın en canlı ve en masum tanıkları çocuklarımıza destek olmak için 'İstanbul'un Anneleri, Gazze'nin Çocuklarıyla' diyerek bugün ve yarın kadın emeğiyle ürettiklerimizi ve gelen ayni bağışlarımızı Filistin'e Destek Platformu ve Kızılay İstanbul İl Şubemiz iş birliğiyle Eminönü Meydanı'nda organize ettiğimiz Hayır Çarşımızda İstanbullularla buluşturuyoruz. Gazze'nin, Filistin'in ve de mazlumların en büyük destekçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden giderek nerede bir mazlum varsa sesi olmaya, elinden tutan olmaya gayret ediyoruz. Bir anne olarak biliyoruz ki bir gün Gazze'nin semalarında yüzlerce, binlerce uçurtma yükseldiğinde o uçurtmaların iplerinde İstanbul'dan gönderilen sevgimizin, dayanışmamızın ve dualarımızın izi olacak. Ve bizler o güzel yarınlara yürürken Filistinli çocuklarımızla hep beraber olacağız' dedi.

KERMESTE KADINLARIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNULDU

Kermeste stant açan Meliha Ayşe Türkoğlu, hazırlık sürecini ve Gazze'deki çocuklara destek olma amaçlarını anlattı. Türkoğlu, 'İl Kadın Kollarımız sayesinde biz de burada bulunuyoruz. Beykoz Kadın Kolları yönetim kurulu arkadaşları, hepimiz burada el emeğiyle. Her şeyi el emeğiyle hazırladık ve Filistinli çocuklarımız için bir katkı sağlamak istedik. İnşallah bereketli olur ve onlara bir ufak da olsa bir faydamız olur. Tabii ümidimiz tamamen onların mutlu olması, bu savaş ortamından kurtulması. Bunun için dualarımızı ediyoruz. Aynı zamanda da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz' dedi.

'GÖZLERİM DOLDU'

Kermeste stant açan Sevilay Ayıcı ise hazırlık sürecinde yaşadığı duyguları anlattı. Ayıcı, 'İnanın dün akşam başkanımız bize bu bilgiyi verdi. Biz de teşkilat olarak Kadın Kolları, Beyoğlu Kadın Kolları bir şeyler hazırladık. Sabah o hazırlıklarımızı yapıp evden çıktığımızda inanın otobüse bindim ve içimden. Otobüste inanın gözlerim doldu. Dedim ki hani Sevilay tut kendini. Hani bir an gözlerim doldu. Otobüsteki kalabalık hani 'Bu kadın neden ağlıyor?' diye. Gerçekten gözlerim doldu ve ağladım. Dedim ki çok az şey yapıyoruz Gazze için. Bugün burada gerçekten çok mutluyuz. Eğer ki elimizden bir şeyler yapıp da geliyorsa bu tamamıyla içimizden ve oradaki insanlara, oradaki acıyı içimizde hissederek buradayız. O paylaşımlara Instagram'da olsun önümüze düşen yani bakamıyoruz bile. Ama biz yine de onlar için çok bir şey yapamıyoruz, daha çok şeyler yapmamız lazım. Bugün Beyoğlu olarak buradayız. İnşallah bundan sonra daha iyilerini yaparız elimizden geldiği kadarıyla' ifadelerini kullandı.

'GELİRİYLE GAZZE'YE GÜZEL BAŞLANGIÇLAR YAPABİLİRİZ'

Stant açan Ezgi Alptekin de kermese destek vermek amacıyla çeşitli ürünler hazırladıklarını belirterek, 'Gazze'ye destek olabilirsek ne mutlu bize. Çok büyük bir zulüm görülüyor Filistin'de şu anda ve destek olmak bizim en büyük borcumuz onlara diye düşünüyoruz. Bizim de el yapımı yeleklerimiz, hırkalarımız var, yemeklerimiz var. İşte Adalar ilçemizden kolonyamız var, Adalarımıza özel. Bunların satışını yapıyoruz. Geliriyle de umarım Gazze'ye güzel başlangıçlar yapabiliriz' dedi. Kermes, 19 Eylül'e kadar Eminönü Meydanı'nda ziyaretçilere açık olacak.