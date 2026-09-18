Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayda otomobillerde hasar meydana gelirken, ağacın araçların üzerine devrilme anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kesim sırasında ağacın bir anda devrilerek park halindeki otomobillerin üzerine düştüğü anlar yer aldı.

Olay, sabah saatlerinde İdealtepe Mahallesi Küçük Tur Yolu Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında gerekli önlemler alınmadan kesilen ağaç, sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi.

Mert ORDU / İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE'de bir inşaat alanında kesilen ağaç, sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, ağacın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.