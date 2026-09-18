Emre KURT/İSTANBUL,(DHA) - Uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklama yaptı. Yıldız 'Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok. İnterpol yetkililerine ve görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, sahte çağrı merkezleri üzerinden dünya genelinde binlerce kişiyi forex ve kripto para vaadiyle dolandırdığı belirlenen uluslararası bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026 yılında yürüttüğü 4 ayrı soruşturma dosyasının birleştirilmesiyle ortaya çıkan çalışmada, sanal medya üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayınlayan bazı çağrı merkezi şirketlerinin, sisteme kişisel bilgilerini kaydeden yabancı uyruklu kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Yapılan incelemede yöntemin tekil şirketler değil, çok daha büyük ve organize bir yapı tarafından yürütüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine şüpheliler hakkında 'bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İSRAİLLİ BARONLARIN YÖNETTİĞİ ÖRGÜT

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının ortak çalışmaları sonucunda, organizasyonun İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Çalışmaların devamında, İsrailli şebeke önce farklı ülkelerde operasyondan sorumlu isimleri belirlediği, ardından bu kişiler hedef ülkeler dışında paravan çağrı merkezleri kurarak dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttüğü belirlendi.

25 ŞİRKETE BAĞLI 40 ÇAĞRI MERKEZİNE OPERASYON

Yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul'da faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu kişinin çalıştığı belirlendi. 18 Eylül tarihinde, suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla, mesai saatinin başlamasıyla birlikte çağrı merkezlerine ve finans ofislerine yönelik İstanbul'da 174 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon neticesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu; banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Firari şüpheliler için yakalama çalışmalarının sürdüğü, konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

'ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE SUÇ VE SUÇLARA MÜSAMAHA YOK'

Düzenlenen operasyonla ilgili açıklamada bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 'Sayın İçişleri Bakanımızın öncülüğünde Interpol Genel Sekreterliği'yle yürütülen işbirliği kapsamında MİT Başkanlığımız, Siber Suçlar, İnterpol Daire Başkanlıklarımızın katkılarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, ulusal ve uluslararası düzeydeki dolandırıcılık suçlarına yönelik yaptığı operasyonda 174 şahıs gözaltına alınmıştır. Halen finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el kovma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok. Buradan bize destek olan İstanbul'umuza misafir ettiğimiz katılımcı katkılarıyla destek olan İnterpol yetkililerine ve görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.' İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Selami Yıldız açıklaması

-Genel ve detaylar