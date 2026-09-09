Berkay YILDIZ / SAMSUN,(DHA)- SAMSUNSPOR'un orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, 'Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Kocaelispor maçında iyi oynayıp, iyi bir skor elde edemedik. İstemediğimiz bir sonuç elde ettik. Evimizdeki Çorum FK maçında iyi oynayıp, kötü gidişi düzeltmek istiyoruz' dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çorum FK'yı konuk edecek Samsunspor'da Yalçın Kayan, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çorum FK karşısında galip gelmek istediklerini söyleyen Yalçın Kayan, 'Çorum FK maçına 3 puan için çıkıyoruz. İç sahadaki ilk maç Göztepe maçı talihsiz bir şekilde 3-3 bitti. İkinci maç Fenerbahçe maçında istediğimiz sonucu elde edemedik. Bu maç ise tekrardan iyi performans verip, 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz' diye konuştu.

'KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ'

İç saha karşılaşmasında galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirten Kayan, 'Bu hafta Çorum FK ile karşılaşacağız. İyi bir takım ve iyi bir yapılanmaları var. Maçlarını da izledim ve hocaları da eskiden çalıştığım Arda Turan'ın yardımcısıydı. Oynatmaya çalışan bir teknik direktör. İyi de bir performans veriyorlar. Biz kendi evimizde oynayacağız. Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Kocaelispor maçında iyi oynayıp, iyi bir skor elde edemedik. İstemediğimiz bir sonuç elde ettik. Evimizdeki Çorum FK maçında iyi oynayıp, kötü gidişi düzeltmek istiyoruz. Sakatlık, önüne geçemeyeceğimiz bir durum. Bu da bizim başımıza geldi. Diğer takımlarda da oluyor. Şu anda fazla eksiğimiz olduğu görünebilir ama son maçta gösterdik. Herkes elinden gelenden daha fazla mücadele etti. Son maçta iyi oynadık. Özellikle ilk yarıda net gol fırsatları yakaladık. Atabilseydik belki de 3 puanı alacaktır ve kimse de bir şey diyemeyecekti. Sahada kim oynuyorsa hangi mevki fark etmez, elimizden geleni yapacağız ve kazanmak için sahada olacağız' ifadelerini kullandı.

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