Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da haraç istedikleri kişilerin ev ve iş yerlerini kurşunladıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 ayrı kurşunlama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 6 şarjör ve 169 mermi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haraç almak amacıyla iş yeri ve evleri kurşunlayarak para istedikleri belirlenen suç örgütünü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bazı olaylar sırasında güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belirlenen evlere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 6 şarjör ve 169 mermi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)