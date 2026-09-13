Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da düğünündeki görüntülerle gündeme gelen ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan, Van'a getirildi.

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın geçen pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. İstanbul'da, Mehmet Fatih Tançalan'ın yakını M.S.T. ise 2 gün önce Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan da dün İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul'daki işlemlerinin ardından uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirilen Tançalan, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Van Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Çağla Öz Tançalan'ın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (DHA)