Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde görev yapan müzik öğretmeni Semih Öksüz, 4 yılda 9 öğrencisini ücretsiz eğitim vererek üniversitelerin müzik bölümlerine hazırladı. Öğrenciler, farklı üniversitelerin müzik bölümlerine yerleşmeyi başardı.

Trabzon'dan Midyat'a gelen ve 4 yıldır Halk Eğitimi Merkezi'nde görev yapan müzik öğretmeni Semih Öksüz, üniversitelerin özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz enstrüman, ses ve kulak eğitimi ile müzik teorisi ve ritim dersleri veriyor. Öksüz'ün eğitim verdiği 9 öğrenci, farklı üniversitelerin müzik öğretmenliği ve konservatuarına yerleşti. Öğrencilerin hazırlık sürecinde piyano, gitar, bağlama ve darbuka gibi enstrümanlarda çalışmalar yapılırken, ses ve kulak eğitimi, müzik teorisi, ritim ve özel yetenek sınavlarına yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi.

'KENDİMİ YAVRULARIMIZI YETİŞTİRMEYE ADADIM'

Halk Eğitimi Merkezi Müzik Öğretmeni Semih Öksüz, 'Trabzonlu bir öğretmenim. Midyat'ta 5 yıldır görev yapıyorum. Bunun 4 yılını Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde geçirdim. Midyat'a geldiğimden beri gördüğüm tek bir problem vardı. Midyat'ın akademik anlamda yerli müzisyenleri yoktu. Sahnelerde gördüğümüz çok fazla müzisyen vardı fakat akademik olarak kendini yetiştirmiş, yerli müzik öğretmenleri yoktu. Kendimi bu yola adadım ve Midyat'ta çocuklarımızı tek tek bulup bunları müzik sınavlarına hazırlamaya karar verdim. 4 yıldır bu faaliyeti yürütüyoruz. Şu ana kadar 9 çocuğumuzu üniversitelere yolladık. Bugün için çok önemli gözükmeyebilir ama aradan yıllar geçtikçe, 2-3 yıl sonra Midyat ilçemiz kendi donanımında, akademik anlamda kendi yetiştirmiş müzik öğretmenlerine kavuşacaktır. Özellikle Midyat gibi dinler ve diller kenti olan bir bölgede, kültürel anlamda 2 bin yıldan daha eskiye uzanan bir bölgede, çok uluslu ve demografik yapısı farklı bahçelere açılmış, mozaiği tamamen içselleştirildiği bir kentte kültürel ve sanatsal çalışmalar daha fazla büyük önem arz etmekte. Ben de bu anlamda bu çocuklarımızı, bu yavrularımızı bu alanda yetiştirmeye kendimi adadım ve çok da güzel bir sonuç çıkardığımızı düşünüyorum' dedi.

'SEMİH HOCA'NIN İZİNDEN İLERLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

Harran Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Nilay Yıldırım, öğretmeninin izinden ilerlemeyi istediğini belirterek, 'Küçükken müziğe başlamıştım. Piyano çalmaya ilgim vardı. Öyle alıştım. Daha sonra yaşım ilerledikçe müziği sevdiğimi fark ettim. Sonra üniversite okumak için de harekete geçtim. Yetenek sınavları için de bir öğretmene ihtiyacım vardı. Sonra Semih Hoca ile tanıştım. Beni çok yönlendirdi. Onun sayesinde çok özgüven kazandım. Çok fazla katkısı oldu bana. Semih Hoca, Halk Eğitim'de ücretsiz eğitim veriyor. Bu, Midyat için çok büyük bir şans. Çünkü daha önce Midyat'ta böyle bir kurs veya böyle bir hoca yoktu. Böyle şeyler yapan ve bu fırsattan yararlanmak isteyen herkesi Halk Eğitimi Merkezi'ne davet ediyorum. Çünkü bu, kaçırılmayacak bir fırsat. Semih Hoca olmasaydı eğer ben istediğim yere gelebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bu işlere başlamama kendisi vesile oldu. Daha önce bu kadar büyük heveslerim yoktu. Kendisi sayesinde yapabileceğime inandım ve yaptım çok şükür. Semih Hoca sayesinde bu işe başladım ve başardım. Hayallerime kavuştum. Kendisi sayesinde ailemi de gururlandırdım. Ben de bir müzik öğretmeni olup Semih Hoca'nın izinden ilerlemeyi düşünüyorum' diye konuştu.

'BABAMLA KONUŞTU, YOL HARİTASI ÇİZDİK'

Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü Öğrencisi Özlem Atay ise yaz tatilinde bile öğretmeninin kendisine desteğini sürdürdüğünü belirterek, 'Halk Eğitim'de ilk tanıştığım kişi Semih Hoca oldu. Burada ders veriyormuş, bilmiyordum. Gitar dersi ile başladık. Sonra kulak dersleri, teorik kısımları çalıştık. Semih Hoca, bendeki müzik okuluna gitme isteğimi fark etti. Sonra babamla konuştu, nasıl ilerleyebiliriz diye bir yol haritası çizdik. Semih Hoca'nın kurduğu Midyat Çok Sesli Korosu da vardı. Onlarla konserlere devam ediyorduk. 1 yıl boyunca derslere devam ettik. O süreçte, yaz tatili sürecinde burada olmasa bile yine telefonla iletişim halindeydik. Sonra sınavlara girdim. Sonuçlarla ilgili de iletişim kurmaya devam ettik. Bu şekilde Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Opera Bölümünü kazandım. Çok mutluydum o an. Çünkü istiyordum, bunun gerçekten olabileceğini bilmiyordum. O yüzden Semih Hoca'ya çok teşekkür ederim. Okul bittikten sonra da burada, belki neden olmasın, bir müzik öğretmeni olmak için bir adım atmış olurum. Onun için mutluyum' dedi.

'ŞARKI SÖYLEMEYE UTANIYORDUM'

Bu yıl Şırnak Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü kazanan İslam Evci, daha önce şarkı söylemeye utandığını ancak bunu Semih öğretmen sayesinde aştığını ifade ederek, 'Halk Eğitimi Merkezi'ne geldim. Utanıyordum şarkı söylemeye. Bağlama çalmayı da bilmiyordum. Burada Semih Hoca ile tanıştım. Semih Hoca bana şan derslerini, şarkı söylemeyi öğretti. Sağ olsun, onun sayesinde buralara kadar geldim. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Şu an ben de özel yetenek sınavına girdim bu yıl Şırnak Üniversitesi'ni kazandım. Herkese öneriyorum. Midyat Halk Eğitimi Merkezi'ne gelsinler.' ifadelerini kullandı.

'KAZANAMAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM'

Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Azra Nur Taşdemir de kazanamayacağını düşündüğünü ancak Semih öğretmen sayesinde müzik öğretmenliği bölümünü kazandığını ifade ederek şöyle konuştu:

'Ben küçük yaşımdan beri sürekli müzikle ilgiliydim. Şarkı söylemeyi çok severdim. Enstrümanlara bir ilgim vardı ama çalmaya pek imkan bulamıyordum. YKS sürecinden önceden gitar çalmaya az çok başlamıştım. O süreçte müzik öğretmenliğini istediğime karar verdim ve bunun için araştırmalara girdim. Halk Eğitim'de Semih Hoca'nın özel yetenek sınavı için eğitim verdiğini gördüm ve buraya gelmeye karar kıldım. Semih Hoca sağ olsun çok emeği var üzerimde. Öncelikle biraz geç kaldığımı düşündüğüm için biraz korkuyordum. Kazanamayacağımı düşünüyordum. Müzik öğretmenliği için özel yetenek sınavına hazırlanmaya başladım. Özel yetenek sınavına girerek, Atatürk Üniversitesi Erzurum'da Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü kazandım.' (DHA)