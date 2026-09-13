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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının son oturumu başladı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanıyor. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre veriliyor.

Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- KAMU Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi'nin 3'üncü ve son oturumu başladı.

Parçaları tamirde kullanılmak için ayrılan yarım asırlık saat, bin 500 dolardan vitrine çıktı

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