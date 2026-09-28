Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini sürdüren sağanağın ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Fatih'te ise daha önce çalışma yapılan yol, yağış sonrası çöktü. Çukura giren araçlar, çevredekilerin müdahalesi ile çıkarıldı.

İstanbul'da sağanak gece de sürdü. Sağanak nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Ekipler, alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.

ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞTÜ

Fatih Mutaflar Caddesi üzerinde ise daha önce belediye ekiplerince çalışma yapılan alanda yol çöktü. Yağışın ardından oluşan çukura düşen araçlar, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. Caddenin bir kısmı çukurlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.(DHA)