Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)- HATAY'da paramedik Mehmet Ali Aladağ (28), otomobilini satıp ailesinden borç alarak kurduğu özel ambulans firmasında; 4 yılda araç sayısını 5'e yükseltirken, 54 kişiye de istihdam sağladı. Aladağ, 'Ben bu işe giriştiğimde herkes 'Olmaz, yapamazsın. Alışılmışın dışında bir sektör' dedi. Ben de 'Yapacağım, başaracağım' dedim ve çok şükür başardım' dedi.

Hataylı Mehmet Ali Aladağ, üniversite eğitimi öncesinde Suudi Arabistan'a giderek babasının yanında lokantada çalıştı. Burada tecrübe kazanıp Türkiye'ye dönen Aladağ, Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünü kazandı. Mezuniyeti sonrası özel hastanelerde paramedik olarak görev yapan Mehmet Ali Aladağ, bir süre sonra kendi işini kurmaya karar verdi. Kendi şirketini kurmak için birikimlerini toplayan, otomobilini satan ve ailesinden borç alan Aladağ, 24 yaşında 2 ambulans ve 12 çalışanla özel ambulans firmasını kurdu.

'BİR HAYALİNİZ VARSA ARKASINDA DURUN'

Şirketin kuruluşundan yaklaşık 2 ay sonra 6 Şubat depremlerine nöbette yakalandıklarını aktaran Mehmet Ali Aladağ, sarsıntının hemen ardından ekibiyle sahaya inerek çok sayıda canın kurtarılmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Geçen sürede araç sayısını 5'e, personel sayısını ise 54'e çıkaran Aladağ, 'Ben bu işe giriştiğimde herkes 'Olmaz, yapamazsın. Alışılmışın dışında bir sektör' dedi. Ben de 'Yapacağım, başaracağım' dedim ve çok şükür başardım. Gençlere pes etmemeleri için çağrıda bulunuyorum. Bir hayaliniz varsa arkasında durun. Kimse başaramam diye üzülmesin, yeter ki kafada bitirmiş olsunlar' diye konuştu. (DHA)